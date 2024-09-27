Трамп допустил визит на Украину

Трамп допустил новую встречу с Зеленским и поездку на Украину

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп готов в обозримом будущем вновь встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он сообщил об этом телеканалу Fox News .

Оба политика ответили на вопросы журналистов после переговоров в Trump Tower в Нью-Йорке. Трамп рассказал об «очень хороших» отношениях с Зеленским, допустил новую встречу с ним и пообещал посетить Украину.

«Очень даже может состояться [новая встреча]», — сказал он.

Зеленский приехал к Трампу сразу после переговоров в Вашингтоне с его соперницей на ноябрьских выборах от Демпартии, вице-президентом Камалой Харрис.

Изначально его команда обсуждала со штабом республиканца встречу в поместье Мар-а-Лаго, однако ее отменили — украинский президент по прилете в США побывал на заводе в родном городе противника Трампа, действующего американского лидера Джо Байдена.