Кортеж внедорожников сопроводил Зеленского на встречу с Трампом

Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Trump Tower

Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Украинского лидера сопровождал кортеж из нескольких больших внедорожников на пути к зданию Trump Tower, где состоялись переговоры, сообщило РИА «Новости» .

Ранее Трамп анонсировал предстоящую встречу с Зеленским 27 сентября. Бывший американский лидер также опубликовал в соцсети Truth Social письмо украинского президента с просьбой о встрече.

На переговорах Трамп и Зеленский обсудили урегулирование конфликта на Украине. Трамп выразил надежду, что если он победит на ноябрьских президентских выборах, то сможет найти «хорошее решение» для обеих сторон еще до своей инаугурации 20 января.

Политик также заявил о готовности в случае избрания работать с обеими сторонами для урегулирования ситуации.

Зеленский решил продлить свой визит в США, чтобы встретиться с Трампом.