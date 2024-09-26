Зеленский отказался ехать в имение Трампа и потребовал встречи на нейтральной территории

Делегация Украины во время визита в США намеренно не поехала на встречу с республиканцем Дональдом Трампом из-за предвыборной кампании. Она опасалась, что американцы воспримут это как жест поддержки, сообщил журнал Time .

Украинское правительство с лета старалось наладить отношения с Трампом, встречаясь с высокопоставленными республиканцами и бывшими должностными лицами администрации Трампа. Например, с бывшим директором ЦРУ и госсекретарем Майком Помпео. В сентябре, во время визита в США на Генассамблею ООН Зеленский планировал пообщаться лично с Трампом. Об этом журналу сообщили два чиновника, близкие к президенту Украины. Однако переговоры не состоялись.

«Команды обсуждали идею встречи в поместье Трампа Мар-а-Лаго. Но украинцы отложили эту возможность, поскольку это можно было бы расценить как поддержку кампании Трампа», — сообщил автор статьи.

Вместо этого украинцы попросили о встрече на нейтральной территории, например, на совместном интервью на телевидении. По словам одного из украинских чиновников, этот вариант обсуждался вплоть до приезда президента в США. Однако первое же публичное мероприятие Зеленского сорвало планы — он посетил оружейный завод в Скрантоне, где родился и вырос давний соперник Трампа, демократ Джо Байден.

Поездка президента Украины на завод в Пенсильвании стала поводом для расследования. Комитет по надзору конгресса США потребовал проверить расходы на это мероприятие.