Отношения разбиты. Трамп не простит Зеленскому визит в Пенсильванию

Организованная Демократической партией США поездка украинской делегации во главе с лидером страны Владимиром Зеленским на оружейный завод в городе Скрэнтон штата Пенсильвания вызвала негодование у республиканцев. Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич в комментарии 360.ru заявил, что Зеленский окончательно настроил против себя их кандидата Дональда Трампа и цена за разрушенные отношения станет высокой.

Он напомнил, что спикер палаты представителей Майк Джонсон уже потребовал от Зеленского уволить посла Украины в Вашингтоне Светлану Маркарову, направив официальное заявление в довольно резкой форме. Встречу с демократами в колеблющемся штате сочли вмешательством в выборы.

Политолог подчеркнул, что украинцы устроили на заводе настоящее рекламное шоу со встречей с рабочими, подписанием снарядов. Все это происходило в присутствии ведущих политиков от Демократической партии и транслировалось в эфир.

«Это очевидное вмешательство в выборы. При этом осуществленное за счет американских налогоплательщиков. Потому что самолет для делегации, прием и отправка назад — все это оплачивалось из американской казны. Палата представителей уже подключилась к расследованию этого эпизода», — отметил Станкевич.

Демократы сами дали соперникам козырь

Собеседник 360.ru добавил, что республиканцы получили хороший козырь, чтобы в очередной раз ударить по администрации Джо Байдена, но украинскому лидеру тоже не уйти от наказания.

«Офис президента Зеленского навсегда поссорился с Республиканской партией США и ее кандидатом Дональдом Трампом. Отношения разбиты на мелкие кусочки. Трамп в своих выступлениях, чего раньше не было, прямо атакует украинское руководство и лично Зеленского», — отметил Станкевич.

Политолог отметил, что теперь провести новые пакеты военной помощи Украине через подконтрольную республиканцам палату представителей станет сложнее, а в случае победы Трампа на президентских выборах принуждение Зеленского к миру пройдет в жестком варианте.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон публично потребовал увольнения посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Причиной стала поездка Зеленского на завод по производству боеприпасов в Пенсильвании и организация встречи с губернатором штата Джошем Шапиро, сенатором Бобом Кейси и членом нижней палаты американского парламента Мэтом Картрайтом. Все они — представители Демократической партии США.

Пенсильвания входит в число «колеблющихся» штатов, где исход голосования 5 ноября может стать решающим.