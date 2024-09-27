Зеленский и Харрис обсудили поддержку Украины

Кандидат от Демократической партии на пост главы США Камала Харрис провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. На повестке была военная помощь Киеву и поддержка энергосистемы страны. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Вице-президент подтвердила свою непоколебимую приверженность поддержке Украины», — сообщили представители администрации.

Также Харрис и украинский президент обсудили его план «по достижению победы и усилия по обеспечению долгосрочного мира в соответствии с волей народа Украины и Уставом ООН».

Кроме того, они затронули последние события на фронте и текущую военную помощь США Украине, включая заявление президента Байдена о выделении помощи ВСУ. Харрис отметила прогресс Украины в обеспечении верховенства закона и борьбе с коррупцией.

Также обсуждалась поддержка США гражданской энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее президент Джо Байден принял решение выделить все средства, предназначенные для Украины, до завершения своего срока.