Прокурор ФРГ Шмидт заявил, что «Северные потоки» не были законной военной целью
Нити трубопровода «Северный поток» не были законной военной целью. Об этом заявил генпрокурор ФРГ Штефан Шмидт, его процитировало РИА «Новости».
Так он опроверг позицию защиты украинца Сергея Кузнецова, проходящего по делу о теракте. По его словам, обвинение в совершении Кузнецовым военного преступления опирается на то, что газопроводы не были военной целью.
«Скорее, представляли собой гражданские объекты, поскольку они необходимы исключительно для гражданского снабжения природным газом Германии и Западной Европы», — сказал Шмидт.
В среду суд Гамбурга провел первое заседание по делу Кузнецова, оно длилось более двух часов. За это время прокурор огласил обвинительное заключение, а сторона защиты подсудимого призвала завершить процесс.
Газопроводы подорвали в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова взяли под стражу в августе 2025-го в Италии и выдали ФРГ. В августе 2026-го правоохранители также задержали украинского водолаза по подозрению в непосредственном исполнении диверсии.