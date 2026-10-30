Суданские военные поймали снайперов и инструкторов ВСУ, воевавших против Судана

Суданские военные поймали группу украинских снайперов и инструкторов, которые участвовали в боевых действиях на стороне Сил быстрого реагирования (СБР), некоторые из них были убиты. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил глава МИД Судана Мухиеддин Салем.

«Некоторые снайперы и инструкторы, являющиеся гражданами Украины, были задержаны, другие убиты. У нас также имеется определенное количество изъятого оружия», — сказал он.

С апреля 2023 года в Судане не прекращается вооруженное противостояние. Регулярная армия во главе с председателем Суверенного совета Абделем Фаттахом аль-Бурханом сражается с Силами быстрого реагирования (СБР), которыми руководит Мухаммед Хамдан Дагло.

СБР — это военизированная структура, прежде входившая в систему государственных сил безопасности, но начавшая боевые действия против армии из-за споров о передаче власти гражданскому руководству и включении СБР в состав вооруженных сил.