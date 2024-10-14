Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике

Лауреатами Нобелевской премии 2024 года по экономике стали американские ученые Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон. Об этом сообщила пресс-служба Нобелевского комитета.

Аджемоглу и Джонсон трудятся в Массачусетском технологическом институте, а Робинсон — в университете Чикаго. Награду они получили «за изучение, как формируются социальные институты и как влияют на процветание».

В 2012 году Аджемоглу и Джонсон в соавторстве написали книгу «Почему одни страны богатые, а другие бедные». Их труд издали на многих языках мира, в том числе на русском.

Ранее объявили лауреатов по физиологии и медицине (американцы Виктор Абрамс и Гэри Равкан), физике (американец Джон Хопфилд и британец Джеффри Хинтон), химии (британцы Джон Джампер и Демис Хассаби, а также американец Дэвид Бейкер), литературе (кореянка Хан Ган) и премии мира (японская организация Nihon Hidankyo). Торжественная церемония награждения состоится, по традиции, в декабре.