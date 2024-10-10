Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала южнокорейская писательница

Нобелевскую премию по литературе 2024 года присудили Хан Ган из Южной Кореи

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2024 года стала писательница из Южной Кореи Хан Ган. Об этом сообщила пресс-служба Нобелевского комитета.

Награду вручили «за ее напряженную поэтическую прозу, которая бросает вызов историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни».

В 2016 году писательница получила Букеровскую премию за роман «Вегетарианка», переведенный в том числе на русский язык.

Ранее объявили нобелиатов этого года по физике и химии. Ими стали соответственно Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон за открытия в области машинного обучения с использованием нейросетей, а также Джон Джампер, Демис Хассаби и Дэвид Бейкер — за работы в сфере белковых молекул.

Позже объявят нобелевских лауреатов и по оставшимся дисциплинам — физиологии и медицине, экономике и премии мира. Сама церемония награждения, по традиции, состоится в декабре.