Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области нейросетей

Нобелевскую премию по физике присудили Хопфилду и Хинтону за работы в области ИИ

Нобелевскую премию по физике в 2024 году получили ученый из США Джон Хопфилд и его британский коллега Джеффри Хинтон за разработки в области нейросетей. Об этом сообщили в официальном аккаунте мероприятия в социальной сети X .

«Шведская королевская академия наук решила присудить Нобелевскую премию 2024 года по физике Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону», — указали в публикации.

Как уточнили «Известия», ученые получили награду за открытия и исследования, которые «позволяют осуществлять машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей».

Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали американские биологи Виктор Абрамс и Гэри Равкан. Им присвоили награду за открытие молекулы микроРНК, которая способна регулировать работу генов. Биологи долгие годы изучали круглого червя Caenorhabditis elegans, обладающего нервными и мышечными клетками.