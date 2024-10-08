Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области нейросетей

Нобелевскую премию по физике в 2024 году получили ученый из США Джон Хопфилд и его британский коллега Джеффри Хинтон за разработки в области нейросетей. Об этом сообщили в официальном аккаунте мероприятия в социальной сети X.
«Шведская королевская академия наук решила присудить Нобелевскую премию 2024 года по физике Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону», — указали в публикации.
Как уточнили «Известия», ученые получили награду за открытия и исследования, которые «позволяют осуществлять машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей».
Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали американские биологи Виктор Абрамс и Гэри Равкан. Им присвоили награду за открытие молекулы микроРНК, которая способна регулировать работу генов. Биологи долгие годы изучали круглого червя Caenorhabditis elegans, обладающего нервными и мышечными клетками.
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