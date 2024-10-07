Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие молекулы микроРНК

Открывшие молекулу микроРНК, регулирующую работу генов, американские биологи Виктор Абрамс и Гэри Равкан стали лауреатами Нобелевской премии по медицине. Об этом сообщила пресс-служба Нобелевского комитета на своей странице в социальной сети X .

Ученые на протяжении многих лет изучали круглого червя Caenorhabditis elegans, обладающего нервными и мышечными клетками, как и обычные животные. В ходе исследования биологи выяснили, как происходит развитие и созревание тканей в многоклеточных организмах, а также открыли молекулу микроРНК, которая отвечает за посттранскрипционную регуляцию генов.

Нобелевский комитет начнет объявлять о лауреатах 2024 года в различных областях с 7 по 11 октября. Еще одного победителя премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой «Нобелевской премией по экономике») назовут 14 октября.

В прошлом году Нобелевскую премию по медицине получили венгерский исследователь Каталин Карико и ее американский коллега Дрю Вайсман за разработку вакцин от коронавируса на основе информационной РНК.