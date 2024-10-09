Стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевскую премию по химии присудили за работы в области белковых молекул

Британцы Джон Джампер и Демис Хассаби, а также американец Дэвид Бейкер стали лауреатами Нобелевской премии по химии за 2024 год за работы в области белковых молекул. Об этом сообщили на сайте премии .

Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук уточнил, что Джампер и Хассабис получили премию за исследования, результаты которых позволяют предсказывать структуру белков, а Бейкер — за работы в области компьютерного дизайна белковых молекул.

Ранее RT сообщал, что Нобелевскую премию по физике за разработки в области нейросетей получили британец Джеффри Хинтон и ученый из США Джон Хопфилд. Ученые получили награду за исследования и открытия, которые «позволяют осуществлять машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей».

Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали биологи из США Гэри Равкан и Виктор Абрамс.