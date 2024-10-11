Компания Nihon Hidankyo получила Нобелевскую премию мира

Нобелевскую премию мира 2024 года вручили японской организации Nihon Hidankyo. Она объединяет выживших после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, сообщила пресс-служба премии.

В комитете заявили, что компанию наградят за усилия по достижению свободного от ядерного оружия мира и демонстрацию недопустимости применения ядерного оружия.

Ранее стало известно, что лауреатом Нобелевской премии по литературе стала южнокорейская писательница Хан Ган. Жюри выделило ее за поэтическую прозу, которая «обнажает хрупкость человеческой жизни и бросает вызов историческим травмам».

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2024 год за работы в области белковых молекул назвали британцев Джона Джампера и Демиса Хассаби, а американец Дэвид Бейкер получил награду за деятельность в области компьютерного дизайна белковых молекул.