Стала известна дата первого слушания по делу о нападении на Фицо | 360°

Мир 17 мая 2024, 19:32 Стала известна дата первого слушания по делу о нападении на Фицо Первое слушание по делу о нападении на премьера Словакии Фицо пройдет 18 мая РИА «Новости»

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Первое слушание по делу подозреваемого в покушении на убийство премьера Словакии Роберта Фицо Юрая Цинтулы назначили на 18 мая. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на пресс-службу Специализированного уголовного суда страны (СУС).

СУС на своем заседании в субботу в городе Пезиноке должен будет принять решение о мере пресечения подозреваемому в преступлении.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес как минимум две операции после того, как его доставили в медицинский центр с внутренним кровотечением после покушения.

Покушение на Фицо произошло 15 мая. После заседания правительства в политика произвел несколько выстрелов 71-летний писатель и активист либеральной партии Юрай Цинтула. Мужчина признался в нападении, сказав, что действовал из политических побуждений. Нападавший ранее участвовал в антиправительственных протестах.