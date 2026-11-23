Соединенные Штаты стремятся обеспечить России уверенность в том, что в будущем ей не грозит противостояние с НАТО. Об этом спецпосланник президента США Джаред Кушнер написал в соцсети X .

«Мы стремимся к будущему, в котором Украина будет в безопасности, Европа станет сильнее, Россия обретет уверенность в том, что НАТО не ищет конфронтации, а НАТО и его партнеры будут уверены, что Россия уважает суверенитет и безопасность своих соседей», — сказал он.

Он добавил, что безопасность следует подкрепить экономикой — разработать надежный долгосрочный план процветания для Украины с учетом реформ. По его словам, в ближайшие недели в приватных беседах и многосторонних обсуждениях они намерены работать с Киевом, Москвой и партнерами в ЕС, чтобы попытаться достичь общего понимания по поводу послевоенной европейской архитектуры безопасности.

Ранее Трамп посоветовал европейцам потратить деньги, которые они направляют Киеву, на собственные страны. Кроме того, заключить сделку с Кремлем.