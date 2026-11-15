Украинские волонтеры прекратили вывозить мирное население из Константиновки в ДНР после распоряжения, которое, предположительно, поступило в январе 2025 года. Об этом РИА «Новости» сообщила покинувшая город Светлана Землянская.

По утверждению женщины, решение приняли на уровне вышестоящего руководства, после чего оставшиеся в Константиновке люди лишились возможности организованно покинуть опасную территорию.

«Если вы остались в Константиновке, вы — расходный материал, и сами виноваты», — рассказала Землянская.

Она отметила, что отдельные жители продолжали выбираться из города своими силами, однако волонтерская эвакуация, по ее словам, больше не проводилась.

В июле глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о взятии Константиновки под контроль ВС России. Российский президент на встрече со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером выступил с инициативой провести в городе гуманитарную миссию.