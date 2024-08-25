Спутница Дурова исчезла после его задержания в Париже

Baza: подруга Дурова Вавилова перестала выходить на связь после его ареста

Блогер и коуч по криптовалютам Юлия Вавилова, которая, предположительно, была вместе с Павлом Дуровым во время задержания во Франции, не выходит на связь. Об этом Telegram-каналу Baza рассказали ее родственники.

«Последний раз девушка созванивалась со своей мамой два дня назад. Сегодня женщина пыталась дозвониться Юле, но та не ответила», — написали авторы материала.

Отец Юлии общался с ней 2 августа, когда поздравлял с днем рождения. В планах девушки уже была поездка во Францию.

Предварительно, 24-летняю Юлию могли задержать вместе с Дуровым. В каких отношения была пара — неизвестно. Судя по соцсетям, Юля живет в Дубае и часто оказывается в одних и тех же с миллиардером местах.

Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета. Предпринимателя обвиняют в отказе сотрудничать со следствием, причастности к терроризму, отмыванию денег и наркоторговле.

Основателя Telegram сопровождал охранник и, предположительно, спутница. Дуров целенаправленно летел в Париж, там у него был запланирован ужин.

Ранее Медведев назвал главную ошибку Дурова. По мнению политика, бизнесмен просчитался, уехав за границу. Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предположил, что США бесит, что на их деньги создали инструмент — Telegram, который мешает насаждать нужную идеологию и контролировать информационное пространство.