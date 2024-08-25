«Фатальная ошибка». США уличили в причастности к аресту Дурова

США бесит, что на их деньги создали инструмент, который мешает насаждать нужную идеологию и контролировать информационное пространство. Такое заявление сделал зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, комментируя арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

Миллиардер стал угрозой для американской нацбезопасности с тех пор, как бросил вызов «господству доллара» и заинтересовал инвесторов в «криптовалюте нового поколения». Спецслужбы США давно вели разговор о его аресте.

«Единственным способом этого избежать стало получение гражданства ОАЭ, а вот обретение французского паспорта пару лет спустя стало фатальной ошибкой», — добавил Горелкин.

Дурова арестовали в парижском аэропорту Ле Бурже. Сотрудники жандармерии воздушного транспорта задержали бизнесмена на выходе из частного самолета. Миллиардер прилетел во Францию из Азербайджана, в Париже у него был запланирован ужин.

За отказ сотрудничать с правоохранительными органами его сделали «пособником в наркоторговле, педофилии и мошенничестве». Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Ранее посольство России в Париже потребовало от местных властей разъяснить причины ареста создателя Telegram.

Экс-сотрудника спецслужб США Эдвард Сноуден возмутило задержание Дурова, он назвал его посягательством на основные права человека. По словам Сноудена, президент Франции Эммануэль Макрон фактически взял бизнесмена в заложники.