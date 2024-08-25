Просчитался, но где? Медведев назвал главную ошибку Дурова

Медведев: Дуров навсегда останется для Запада опасным россиянином

Арестованный во Франции основатель Telegram Павел Дуров всегда будет для стран Запада непредсказуемым и опасным россиянином, несмотря на его желание быть «человеком мира». Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он вспомнил о старом разговоре с предпринимателем. По словам политика, Дуров тогда категорически отказался сотрудничать с российскими правоохранителями по вопросам тяжких преступлений.

«„Это моя принципиальная позиция“, — заявил он. „Тогда будут серьезные проблемы в любой стране“, — сказал ему я», — написал Медведев.

Зампредседателя Совбеза отметил, что основатель Telegram хотел быть «человеком мира» и жить без родины, но из этого ничего не вышло.

«Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский — и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови», — подчеркнул Медведев.

Он добавил, что Запад никогда не будет относиться к Дурову так же, как к владельцу соцсети X Илону Маску или медиамагнату Марку Цукербергу. Медведев напомнил, что человек не может сам выбрать свою родину.

Павла Дурова арестовали в Париже. Предпринимателю могут предъявить обвинения в причастности к терроризму, отмыванию денег и наркоторговле.

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