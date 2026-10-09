360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    СМИ вырвали из контекста слова об ударах по Лос-Анджелесу и Сан-Диего — Трамп

    Трамп: журналисты исказили слова об уничтожении Сан-Диего и Лос-Анджелеса

    Фото: РИА «Новости»

    Президент Дональд Трамп обвинил СМИ в намеренном искажении его слов об уничтожении Сан-Диего и Лос-Анджелеса во время конфликта между США и Ираном. Об этом он написал в Truth Social.

    Американский лидер назвал издания, написавшие, что он допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего в ходе войны с Ираном, фальшивыми и искусственными новостями. По его словам, их журналисты попытались сформировать у американцев ложное представление, что он призывал к ударам по этим городам.

    Трамп подчеркнул, что его слова вырвали из контекста. Он же просто сравнил два сценария. Первый — временное повышение цен на бензин ради того, чтобы Тегеран не получил ядерное оружие, а второй — гипотетическая катастрофа из-за бомбардировок крупных американских городов.

    «Если вы хотите увидеть, что такое большая цена, то представьте себе, что было бы, если бы они бомбили Сан-Диего и/или Лос-Анджелес. Я всего лишь сравнивал, что лучше», — написал он.

    Ранее директор Белого дома по коммуникациям Стивен Чунг заявил, что ажиотаж в СМИ вокруг высказываний Трампа не имеет под собой реальных оснований. Американский лидер объяснял, что операция в Иране позволила предотвратить уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего.

    Читайте также

    Трамп заявил об отсутствии ядерной угрозы США от Ирана

    White House

    Белый дом успокоил американцев после заявления Трампа об уничтожении Сан-Диего

    Трамп «разрешил» Ирану уничтожить два американских города в ходе конфликта

    Лавров заявил о тревоге из-за ситуации вокруг Ирана

    Трамп обвинил Украину в росте цен на топливо в США

    Решетников предупредил о последствиях войны США с Ираном для мировой торговли

    «Их нужно взорвать». Трамп сделал резкое заявление об Иране

    «Дорогостоящая экскурсия в ад». Трамп подтвердил вывод американских войск из Ирака

    МИД Ирана получил ответ США на предложения по урегулированию в Ормузе

    Moawia Atrash/dpa