Президент Дональд Трамп обвинил СМИ в намеренном искажении его слов об уничтожении Сан-Диего и Лос-Анджелеса во время конфликта между США и Ираном. Об этом он написал в Truth Social .

Американский лидер назвал издания, написавшие, что он допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего в ходе войны с Ираном, фальшивыми и искусственными новостями. По его словам, их журналисты попытались сформировать у американцев ложное представление, что он призывал к ударам по этим городам.

Трамп подчеркнул, что его слова вырвали из контекста. Он же просто сравнил два сценария. Первый — временное повышение цен на бензин ради того, чтобы Тегеран не получил ядерное оружие, а второй — гипотетическая катастрофа из-за бомбардировок крупных американских городов.

«Если вы хотите увидеть, что такое большая цена, то представьте себе, что было бы, если бы они бомбили Сан-Диего и/или Лос-Анджелес. Я всего лишь сравнивал, что лучше», — написал он.

Ранее директор Белого дома по коммуникациям Стивен Чунг заявил, что ажиотаж в СМИ вокруг высказываний Трампа не имеет под собой реальных оснований. Американский лидер объяснял, что операция в Иране позволила предотвратить уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего.