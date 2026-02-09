Президент Финляндии Александр Стубб мог быть не в себе, когда предлагал вооружить Украину для борьбы с Россией. Об этом политический аналитик Алан Уотсон заявил в соцсети X .

«Стубб, президент Финляндии, который, по всей видимости, пьет слишком много украинской картофельной водки и симпатизирует [президенту Украины Владимиру] Зеленскому», — сказал он.

Ранее Стубб, известный антироссийскими высказываниями, призвал вооружить Украину до зубов. Он назвал это единственным действенным решением для сдерживания.

В самой России президенту Финляндии припомнили противоречия в интервью об обороноспособности Европы и неприятные моменты истории. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что финское правительство предпочло забыть о сотрудничестве с Адольфом Гитлером в годы Второй мировой войны.