Стубб точит зуб. Почему президент Финляндии так не любит Россию?
А вы знаете, что вот уже восьмой год подряд самой счастливой страной в мире признают Финляндию? По крайней мере так ментальное состояние финнов оценивает группа экспертов, подготовившая по заказу ООН ежегодный Всемирный доклад счастья.
Кстати, в тройку самых счастливых вошли Дания и Исландия. Россия оказалась лишь на 66-м месте, правда, поднявшись на целых шесть позиций по сравнению с прошлым годом. Наши американские «партнеры» (или можно уже писать без кавычек?) — на 24-м, а украинские «небратья» — на 111-м.
Хуже, чем на Украине, настроение только у жителей Афганистана, занявшего несчастливое 147-е место.
Уж не знаю, какие критерии используют вышеупомянутые эксперты для определении уровня удовлетворенности жизнью, но, полагаю, насчет финнов они не далеки от истины. «Баня, водка, гармонь и лосось», или, в приложении к финской действительности, сауна, водка, кантеле (финские гусли) и да, тот же лосось — вот главные составляющие финского счастья и беззаботности.
Увы, не всех в Суоми можно назвать счастливыми людьми. Например, президент Финляндии Александр Стубб, пусть и регулярно появляется на экране с дежурной улыбкой — больше, правда, похожей на гримасу, — не подходит под определение счастливого человека.
Напротив, его очевидно выжигают изнутри злоба и ненависть, а также ярко выраженное желание отомстить. Кому и за что, спросите вы? Разумеется, России и русским.
Видимо, за то, что мы слишком мягко обошлись с финнами в 1945 году после того, как те, нарушив мирный договор от 12 марта 1940 года, по условиям которого Финляндия обязывалась не вступать в военные союзы, направленные против СССР, присоединились к нацистской Германии и приняли участие в боевых действиях против Северного флота и блокаде Ленинграда.
После победы в войне Советский Союз не стал требовать от Финляндии ни репараций, ни каких-либо иных компенсаций нанесенного нам ущерба. Вместо этого фактически сделал эту страну привилегированным партнером СССР, через которого осуществлялась значительная часть внешней торговли со странами Запада.
А теперь вот господин Стубб скрежещет огромными зубами и рассказывает побывшему у него намедни в гостях Владимиру Зеленскому, что Украина не должна идти ни на какие договоренности с Москвой и жертвовать своими территориями ради достижения мира и процветания.
Вот только что Стубб, что его украинский гость слишком вольно трактуют понятие принадлежности территорий, полагая, что добрая воля советского (в случае с Суоми), а затем российского (как это было с Незалежной) руководства, отпустившего обе республики в вольное плавание без предварительного уточнения государственных границ, дает им право предъявлять какие-то требования и претензии.
Не дает. Более того, именно неадекватность и открытая враждебность руководства Финляндии и Украины привели в итоге обе страны к территориальным потерям. И процесс этот еще не закончился.
Так что вместо того, чтобы огрызаться в сторону России, лучше бы Стубб посетил сауну да выпил водки. Авось попустит…