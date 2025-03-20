Стубб точит зуб. Почему президент Финляндии так не любит Россию?

А вы знаете, что вот уже восьмой год подряд самой счастливой страной в мире признают Финляндию? По крайней мере так ментальное состояние финнов оценивает группа экспертов, подготовившая по заказу ООН ежегодный Всемирный доклад счастья.

Кстати, в тройку самых счастливых вошли Дания и Исландия. Россия оказалась лишь на 66-м месте, правда, поднявшись на целых шесть позиций по сравнению с прошлым годом. Наши американские «партнеры» (или можно уже писать без кавычек?) — на 24-м, а украинские «небратья» — на 111-м.

Хуже, чем на Украине, настроение только у жителей Афганистана, занявшего несчастливое 147-е место.

Уж не знаю, какие критерии используют вышеупомянутые эксперты для определении уровня удовлетворенности жизнью, но, полагаю, насчет финнов они не далеки от истины. «Баня, водка, гармонь и лосось», или, в приложении к финской действительности, сауна, водка, кантеле (финские гусли) и да, тот же лосось — вот главные составляющие финского счастья и беззаботности.

Увы, не всех в Суоми можно назвать счастливыми людьми. Например, президент Финляндии Александр Стубб, пусть и регулярно появляется на экране с дежурной улыбкой — больше, правда, похожей на гримасу, — не подходит под определение счастливого человека.