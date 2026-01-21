Президент Финляндии заявил, что Европа способна защитить себя без США

Европа сможет защитить себя без американской помощи. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Может ли Европа защитить себя? Мой ответ — однозначно да. <…> Без американцев», — сказал он.

Финский лидер привел в пример действующую в стране систему всеобщей воинской обязанности. Также он отметил способность в сжатые сроки мобилизовать 280 тысяч граждан, наличие артиллерии, истребителей F-18, заказанных F-35 и прочего вооружения.

«Ваш следующий вопрос будет: летают ли [истребители] без американцев? Нет. Но верим ли мы, что они будут продолжать летать, потому что это в интересах Америки? Да», — сказал Стубб.

Еще он подчеркнул, что европейские страны нуждаются в потенциале для защиты от США.

Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Европе нужно создать еще одну «коалицию желающих» для обеспечения своей безопасности. Также он предложил объединить оборонные предприятия.