Финляндия во время Второй мировой войны выступала на стороне нацистской Германии, но получила прощение после поражения Третьего рейха. Об этом действующие власти страны забыли или предпочитают не вспоминать, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС , Reuters и проекту Wargonzo.

Он подчеркнул, что после 2022 года власти Финляндии полностью перечеркнули выстроенные за много лет добрососедские отношения и взаимовыгодную торговлю с Россией, доход от которой обеспечивал существование страны.

«Господин Стубб об этом все время забывает, но они были гитлеровским сателлитом. Так вот, им это простили и начали развивать с ними добрые конструктивные отношения», — заявил Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что после окончания войны Финляндия большую часть своих товаров поставляла в Советский Союз, а когда его не стало, жила на доходы от туристов и инвестиций со стороны России.

«Они взяли и это все сейчас зачеркнули. Они странные люди, я вам честно скажу. Для меня это просто удивительно», — добавил Медведев.

В начале января профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен объявил, что большинство жителей Финляндии не согласны с заявлением президента страны Александра Стубба, что отношения с Россией испорчены безвозвратно. Он подчеркнул, что многие финны выступили против выбранного властями антироссийского курса.