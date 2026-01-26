Легендарному автогонщику Михаэлю Шумахеру стало лучше, он не прикован к постели

Легендарный автогонщик Михаэль Шумахер, получивший травму головы в конце 2013 года, больше не прикован к постели и передвигается на инвалидной коляске с помощью членов семьи и медиков. Об этом сообщил телеканал Fox News .

Как сообщают источники, вместе с семьей спортсмен бывает и на Майорке, и на Женевском озере. При этом на публику его принципиально не показывают.

В конце 2013 года семикратный чемпион мира упал во время катания на горных лыжах во Франции и получил тяжелую травму головы. Долгое время он провел в коме. С тех пор семья Шумахера не делает официальных заявлений о его состоянии, навещать его могут лишь несколько ближайших друзей.

В прошлом году автомобиль Ferrari, на котором гонщик выиграл сезон 2001 года, продали на аукционе за 18 миллионов долларов.