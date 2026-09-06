Зачем Шумахера внесли в словарь русского: что означает фамилия гонщика

Фамилия немецкого автогонщика Шумахера стала нарицательным существительным в русском языке. Поправки в профильный ресурс «Академос» внесли филологи Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН.

Новая формулировка получила отдельную статью. Теперь слово «шумахер» означает определение «гонщика» или «лихача».

Специалисты добавили в орфографическую базу отдельную словарную статью. Теперь термин «шумахер», написанный со строчной буквы, имеет официальное значение «о гонщике, лихаче».

Внесение слова в орфографический реестр закрепляет языковую норму, которая давно сформировалась в повседневном общении. Выражение активно использовалось в разговорной речи несколько десятилетий.

Закрепилось оно благодаря феноменальным успехам Михаэля Шумахера, семикратного чемпиона мира в классе «Формула-1». Его карьера насчитывает 91 победу. Спортсмен не выступает с 2013 года, он получил тяжелую травму и до сих пор проходит реабилитацию.