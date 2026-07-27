Гоночный фестиваль «Московская миля» провели в Раменском

В Раменском округе на автодроме RDRC Racepark прошел фестиваль скорости «Московская миля», собравший рекордное количество участников. На старт вышли более 70 пилотов, которые соревновались в классах GT1–GT7 и новом зачете GT RETRO.

Зрители увидели десятки высокомощных автомобилей: около половины участников выступали на машинах мощностью свыше 1000 лошадиных сил, а 12 автомобилей развивали более 1200. На трассе были представлены самые разные модели — от BMW до McLaren, Lamborghini, Tesla и Xiaomi.

«Рекордное количество BMW, и это не просто так. В 2026 году сформировалась такая ситуация, что именно эта марка предоставляет самое большое количество перспективных платформ с точки зрения двигателя и трансмиссии, которые показывают хорошие результаты в драг-рейсинге», — рассказал организатор фестиваля Гурам Инцкирвели.

В числе участников были известные автогонщики и блогеры Дмитрий Гордей и Александр Булкин. Организаторы отметили высокий уровень всех пилотов и неизменную поддержку зрителей, которые оставались у трассы даже во время дождя.

Впервые в истории фестиваля одновременно участие приняли спортсмены из Казахстана и Белоруссии, что подчеркнуло его международный статус. Для гостей также работали выставка спортивных автомобилей и площадка с дрифт-такси.

Фестиваль проводят с 2018 года и ежегодно расширяет географию участников. Мероприятие организовали при поддержке правительства Москвы, Московского транспорта и столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.