Сегодня 19:22 Михайлов, а не Бондарев. Про кого на самом деле фильм «Битва моторов» с Янковским и Борисовым Журналист Орлов — об исторических неточностях «Битвы моторов»: авто перекрасили Фото: Скриншот с сайта RuTube Эксклюзив

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В октябре этого года в российских кинотеатрах покажут спортивную драму «Битва моторов», но уже сегодня в соцсетях можно увидеть кадры и видео со съемок фильма. Главными звездами стали Юра Борисов и Иван Янковский. Кого еще из заметных отечественных актеров можно будет увидеть в картине, какая история стала основой сюжета ленты и когда ждать премьеру — в материале 360.ru.

О чем фильм «Битва моторов» 2026 года Действие киноленты разворачивается в 1908 году в Санкт-Петербурге. Первый в Российской империи гонщик Андрей Нагель вместе с автомобильным инструктором Дмитрием Бондаревым собирает команду, чтобы создать машину, которая станет самой быстрой даже среди зарубежных авто. Когда проект оказывается под угрозой, создатели автомобиля решаются на отчаянный шаг — участвовать в престижном ралли в Монте-Карло, маршрут которого пролегает через всю Европу в условиях суровой зимы. Кто такие Андрей Нагель и Дмитрий Бондарев Андрей Нагель и Дмитрий Бондарев — реальные исторические персонажи, которые были причастны к созданию первого серийного русского автомобиля. «Нагель был одним из основоположников автомобильного движения в стране. Его можно назвать одним из первых автогонщиков в Российской империи», — рассказал 360.ru автомобильный журналист Петр Баканов.

Помимо большого практического интереса к автомобильной отрасли, Нагель занимался журналистской деятельностью: издавал журнал «Автомобиль» — про автомобильный спорт. Его тяга ко всякого рода соревнованиям появилась в молодости, когда он увлекался велогонками и верховой ездой. «В начале XX века на небольшом трицикле Нагель принял участие в небольшой гонке: из города Луга до Санкт-Петербурга», — рассказал Баканов. По описанию можно подумать, что Нагель был этаким энтузиастом-активистом, который на общественных началах решил продвигать машиностроение в своей стране. Однако это не так: он был влиятельным, что доказывает, что в 1907 году по его инициативе провели первый в Российской империи автосалон.

Интересно Стоит понимать и контекст эпохи, о которой говорится в фильме: в разных странах автомобили только-только появлялись, постепенно заменяя конные экипажи.

До того самого ралли, ради которого Нагель пошел на риск, Андрей Платонович в 1910 году совершил автопробег из Санкт-Петербурга через Ригу, Берлин, Дрезден, Рим, Неаполь, снова Берлин и вернулся в Северную столицу. В сентябре 1910 года он покорил на автомобиле Везувий. В целом Нагель уже был опытным гонщиком, который участвовал в автозабегах на машине «Руссо-Балт» в Европе. На самом деле Нагель участвовал в этом ралли в 1911–1912 годах не с Дмитрием Бондаревым, а со своим лучшим другом, журналистом Вадимом Михайловым. Это упущение режиссер фильма Илья Маланин сделал намеренно. «Мне показался более интересным человек, который создал мотор — Дмитрий Бондарев. И хотелось, чтобы эти два героя — кто отвечал за сердце автомобиля и идейный вдохновитель — вместе поехали в финальную гонку», — отметил создатель картины.

Фото: Скриншот с сайта RuTube

Нагель и Михайлов выехали из Санкт-Петербурга 31 декабря 1911 года и финишировали на набережной в Монако 21 января 1912-го.

Интересно В начале прошлого века автомобили, которые только-только появлялись, называли «моторы» — на английский манер. Отсюда, по всей видимости, и название фильма.

«Модель автомобиля „Руссо-Балт“ называлась С24/40. Ее подготовили специально для гонки. Это было второе ралли Монте-Карло — одного из самых почетных соревнований. Победить в Ралли в Монте-Карло означало обеспечить успех автомобиля», — рассказал 360.ru автомобильный историк и журналист Денис Орлов. В фильме герои отправляются на гонку, чтобы спасти свой проект от провала. В реальности же Нагель вместе с инженерами Русско-балтийского вагонного завода в Риге Нагель создал автомобиль специально для гонки в Монте-Карло. «В то время завод выпускал серийные автомобили — первые по-настоящему созданные целиком в России автомобили. И такую машину собрали для Ралли в Монте-Карло. Пикантность этого момента заключается в том, что соревнование стартовало в январе. То есть при отсутствии нормальных дорог — по сегодняшним меркам их и дорогами-то назвать нельзя. А еще в лютый мороз — и это в открытом автомобиле. В общем, отважные были ребята», — объяснил Орлов.

Фото: Скриншот с сайта RuTube

На одной из остановок Нагелю и Михайлову пришлось даже купить цепи и надеть их на задние колеса, чтобы машина не буксовала в январских суровых погодных условиях: были снежные заносы, метель, мороз и гололед. Тем не менее наши герои сумели добраться из Санкт-Петербурга в Монте-Карло. «Приехали они туда первыми из всех участников. Но тонкость этого события заключалась в том, что это было звездное соревнование, где гонщики из разных городов стартовали из разных точек. И Нагель и Михайлов получили приз за дальность поездки», — отметил Орлов. Помимо скорости, жюри оценивали внешний вид автомобиля и другие его характеристики. В итоге Нагель и Михайлов заняли девятое место, хотя на финиш прибыли первыми. «Когда они добрались до Монте-Карло, подумали, что опоздали, потому что никого не было. А на самом деле просто никто еще не приехал. И никто их не встретил — люди не ожидали, что машина так быстро доберется», — рассказал Орлов. Эксперт назвал эту гонку одним из самых заметных отечественных успехов в международном автоспорте. После гонки Николай Второй пожаловал Нагелю орден Святой Анны третьей степени.

Фото: Скриншот с сайта RuTube

Кто снялся в фильме «Битва моторов» В картине зритель увидит знакомые лица: Андрея Нагеля сыграл Иван Янковский;

Инженера Дмитрия Бондарева на экране воплотил Юра Борисов;

Роль жены Нагеля Лидии исполнила Паулина Андреева;

Председатель правления Русско-балтийского вагонного завода — Михаил Шидловский;

Император Николай Второй — Сергей Волков;

Немецкий предприниматель Густав Лист — Ехезкель Лазаров;

Супруга Дмитрия Бондарева Наталья — Дарья Муреева. Также в проекте поучаствовали Игорь Грабузов, Василий Дахненко, Алексей Розин, Мартин Иванов и другие. Режиссером картины выступил Илья Маланин, который ранее снял сериалы и фильмы «Поехавшая», «Сердце Пармы», «Иные» и «Тобол».

Фото: Скриншот с сайта RuTube