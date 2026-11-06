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    Рубио опроверг слухи о своей отставке

    Фото: РИА «Новости»

    Госсекретарь США и помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио опроверг сообщения о своей возможной отставке. Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

    Рубио подчеркнул, что собирался работать на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа до конца срока его полномочий. Откуда появились слухи о его планах оставить государственный пост, он не знает.

    «Я люблю свою работу. Кроме того, я всегда смеюсь, когда кто-то говорит, что я покину свою должность. Я спрашиваю в ответ: „Какую из?“» — сказал помощник президента.

    Ранее СМИ сообщали, что посол США в Индии Серджио Гор может претендовать на должность госсекретаря после ухода Рубио.

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