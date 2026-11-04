360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Трамп раскрыл последствия для демократов в случае попытки его импичмента

    Трамп: новая попытка моего импичмента уничтожит Демпартию

    Фото: РИА «Новости»

    Президент США Дональд Трамп во время выступления перед журналистами и строителями нового банкетного зала в Белом доме признался, что не боится возможного импичмента после поражения республиканцев на выборах в конгресс. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Ни капли. Думаю, это уничтожило бы Демократическую партию, если бы они пошли на такой шаг», — сказал американский лидер.

    Трамп задался вопросом, зачем демократам запускать новую процедуру импичмента, если Соединенные Штаты добиваются успеха. Он отметил, что Америка сейчас успешнее, чем когда-либо в своей истории.

    Промежуточные выборы в конгресс прошли 3 ноября. По мнению вице-президента США Джей Ди Вэнса, ключевой факто поражения республиканцев — военные действия против Ирана. Эти выборы запомнятся еще и тем, что впервые на губернаторских выборах в США победила темнокожая женщина — демократ Кейша Лэнс Боттомс возглавит штат Джорджию.

    Читайте также

    Песков назвал участников делегации России для встречи с Меланией Трамп

    Трамп потерял конгресс, но не власть. Что он приготовил демократам?

    White House

    Темнокожая женщина впервые победила на выборах губернатора в США

    Executive Office of the President of the United States

    Илон Маск в шутку заявил, что его лазеры для вмешательства в выборы не сработали

    Политолог Сипров: демократы не помешают диалогу России, США и Китая

    Трамп предрек крах Франции и Италии

    White House

    Политолог объяснил, чем обернется для Трампа провал республиканцев на выборах в конгресс

    White House

    Трамп сделал заявление о возможной эскалации конфликта с Ираном

    Демократы победили на выборах в сенат США сразу в пяти штатах

    Трамп пригрозил демократам правом вето в случае их победы на выборах

    Промежуточные выборы в США: на что они повлияют и что могут изменить

    White House

    Трамп пообещал не допустить развала США по примеру Европы

    White House