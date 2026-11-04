Трамп раскрыл последствия для демократов в случае попытки его импичмента

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед журналистами и строителями нового банкетного зала в Белом доме признался, что не боится возможного импичмента после поражения республиканцев на выборах в конгресс. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Ни капли. Думаю, это уничтожило бы Демократическую партию, если бы они пошли на такой шаг», — сказал американский лидер.

Трамп задался вопросом, зачем демократам запускать новую процедуру импичмента, если Соединенные Штаты добиваются успеха. Он отметил, что Америка сейчас успешнее, чем когда-либо в своей истории.

Промежуточные выборы в конгресс прошли 3 ноября. По мнению вице-президента США Джей Ди Вэнса, ключевой факто поражения республиканцев — военные действия против Ирана. Эти выборы запомнятся еще и тем, что впервые на губернаторских выборах в США победила темнокожая женщина — демократ Кейша Лэнс Боттомс возглавит штат Джорджию.