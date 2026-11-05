Медведев: РФ должна, невзирая на выборы в США, громить врага до полной победы

Потеря республиканцами контроля над конгрессом США пока существенно не повлияет на интересы России. Стране необходимо продолжать громить врага на поле боя, отметил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев .

По его словам, демократы могут активизировать поддержку Украины и добиться новых ограничительных мер против России.

«Нас по-крупному интересуют две вещи: украинский конфликт и санкции. Мы должны, невзирая на выборы в далекой Америке, качественно делать одно дело: громить врага на поле боя до полной Победы», — подчеркнул политик.

Медведев также допустил, что санкции могут стать предметом политического торга между Белым домом и демократами. Дополнительным фактором он назвал возможные последствия ограничений для нефтяных цен.

Ранее политолог Вадим Сипров объяснил 360.ru, что победа демократов на выборах не повлияет на диалог России, США и Китая.