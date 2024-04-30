Россия ответила на заявление Блинкена о переговорах по Украине | 360°

Мир 30 апреля 2024, 10:28 Россия ответила на заявление Блинкена о переговорах по Украине Захарова: Россия еще в 2022 году подтвердила готовность к переговорам по Украине РИА «Новости»

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Россия еще в 2022 году подтвердила, что готова к мирным переговорам по Украине. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

«Москва также подтвердила готовность конструктивно откликнуться на предложение о переговорах в 2022 году», — подчеркнула дипломат.

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Таким образом она ответила на слова американского госсекретаря Энтони Блинкена, выразившего надежду на диалог с Россией для урегулирования конфликта по принципам, лежащим в основе Устава ООН.

Захарова напомнила, что российская сторона и раньше демонстрировала уважение к международному праву. Но именно Соединенные Штаты заставили украинского президента Владимира Зеленского запретить на Украине переговоры. США всячески препятствовали урегулированию украинского кризиса.

«Госсекретарь запамятовал маниакальное стремление США заменить международное право неким „миропорядком, основанном на правилах“», — отметила Захарова.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он завил, что Украине необходимо вооружение и боеприпасы, чтобы противостоять России. Столтенберг также признал — руководство НАТО видит последствия собственных невыполненных обещаний по военной помощи республике. Политик призвал неоднократно призывал быстрее поставлять оружие украинской армии.