Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом | 360°

Важное 29 апреля 2024, 15:09 Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом Генсек НАТО Столтенберг посетил столицу Украины с необъявленным визитом IMAGO/Presidential Office of Ukr / Global Look Press

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приехал в Киев. Он проведет конференцию вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

Столтенберг ранее не объявлял о своем визите в столицу Украины. Конференцию транслирует официальный сайт альянса.

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Во время выступления Столтенберг отметил, что Украине необходимо вооружение и боеприпасы, чтобы противостоять России. Он добавил, что пока еще не поздно помочь ВСУ. Генсек НАТО также напомнил о недавнем пакете помощи от США и поддержке со стороны государств Запада.

Ранее о своем решении передать Украине ракеты Patriot и бронетехнику заявила Испания. Оборонное ведомство королевства подтвердило, что направит ВСУ бронеавтомобили и танки Leopard, а также комплект зенитных ракет-перехватчиков большой дальности.

Поддержать Украину согласилась и Франция — в апреле президент Эммануэль Макрон назвал помощь украинской армии приоритетом государств ЕС.