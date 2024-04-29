Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом | 360°

29 апреля 2024, 15:09
Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом
Генсек НАТО Столтенберг посетил столицу Украины с необъявленным визитом
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приехал в Киев. Он проведет конференцию вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.
Столтенберг ранее не объявлял о своем визите в столицу Украины. Конференцию транслирует официальный сайт альянса.
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Во время выступления Столтенберг отметил, что Украине необходимо вооружение и боеприпасы, чтобы противостоять России. Он добавил, что пока еще не поздно помочь ВСУ. Генсек НАТО также напомнил о недавнем пакете помощи от США и поддержке со стороны государств Запада.
Ранее о своем решении передать Украине ракеты Patriot и бронетехнику заявила Испания. Оборонное ведомство королевства подтвердило, что направит ВСУ бронеавтомобили и танки Leopard, а также комплект зенитных ракет-перехватчиков большой дальности.
Поддержать Украину согласилась и Франция — в апреле президент Эммануэль Макрон назвал помощь украинской армии приоритетом государств ЕС.
Владимир Зеленский
Киев
НАТО
Украина
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