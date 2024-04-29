«Мы видим последствия». Столтенберг упрекнул страны НАТО за недопоставки снарядов Украине | 360°

Мир 29 апреля 2024, 17:43 «Мы видим последствия». Столтенберг упрекнул страны НАТО за недопоставки снарядов Украине Столтенберг: НАТО увидел последствия невыполненных обещаний перед Украиной РИА «Новости»

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Руководство НАТО видит последствия того, что страны альянса не выполняли свои обещания по военной помощи Украине. Такое заявление сделал генсек Йенс Столтенберг во время визита в Киев.

«Страны НАТО не поставили то, что обещали. США потратили месяцы, не соглашаясь на одобрение пакета помощи, а европейские союзники не поставили обещанное количество снарядов. И все это имело серьезные последствия на фронте. Мы видим эти последствия сейчас», — сказал Столтенберг.

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Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом 29 апреля. Во время своего выступления генсек отметил, что Украине необходимо вооружение и боеприпасы, чтобы противостоять России.

Генсек уже призвал союзников по НАТО быстрее поставлять оружие ВСУ. Задержка помощи может обернуться для украинской армии негативными последствиями.

Столтенберг заявил, что Украина обязательно станет членом НАТО, но это случится, когда наступит «подходящее время». В ближайшее время, по мнению Столтенберга, этого не произойдет.