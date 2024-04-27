Столтенберг связал риски решений НАТО с соседством с Россией | 360°

Мир 27 апреля 2024, 18:41 Столтенберг связал риски решений НАТО с соседством с Россией Столтенберг: соседство с Россией заставило НАТО принимать рискованные решения РИА «Новости»

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НАТО вынужден принимать рискованные решения из-за соседства блока с Россией. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, его процитировало издание Tagesschau.

«Ни одно решение не обходится без риска, когда у вас есть такой сосед, как Россия», — сказал Столтенберг.

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Генсек НАТО прокомментировал опасения о том, что страны Североатлантического альянса могут втянуть в конфликт из-за военной поддержки Украины. По его мнению, победа России угрожает НАТО гораздо большими рисками.

Ранее Столтенберг призвал союзников по НАТО взять пример с Германии и быстрее начать поставки оружия Украине. По его словам, задержка помощи со стороны США может обернуться для ВСУ негативными последствиями.

На этой неделе президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине на 61 миллиард долларов.