Блинкен выразил надежду на согласие России начать переговоры по Украине | 360°

Мир 29 апреля 2024, 18:20 Блинкен выразил надежду на согласие России начать переговоры по Украине Блинкен указал на готовность США провести с Россией переговоры по Украине РИА «Новости»

Читать 360 в

Белый дом хочет провести с Россией переговоры по конфликту на Украине на основе устава ООН. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Эр-Рияде. Трансляцию его выступления провело издание The Associated Press.

Он выразил надежду, что Россия будет готова к диалогу в соответствии с международным правом.

Реклама

«Суверенитет, территориальная целостность, независимость. И если они будут надлежащим образом подтверждены, должна быть принята резолюция», — указал Блинкен.

По мнению госсекретаря США, вопрос окончания конфликта на Украине напрямую зависит от решений российского президента Владимира Путина.

Ранее Блинкен сообщил, что страны Евросоюза беспокоятся из-за восстанавливающейся оборонной базы России. Глава американской дипломатии рассказал, что российские власти якобы могут напасть на Европу после того, как «с Украиной будет покончено». Блинкен также признал, что Россия хочет улучшить отношения с европейскими государствами.