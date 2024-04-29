Власть 29 апреля 2024, 22:16 «Все смешалось». Блинкена уличили в «забывчивости» по украинскому вопросу Захарова: Блинкен «забыл» о вмешательстве США в переговоры России и Украины РИА «Новости»

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Россия не раз демонстрировала уважение международному праву, тогда как США всячески препятствовали урегулированию российско-украинского конфликта. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в Эр-Рияде, где он заявил, что Белый дом надеется на ведение переговоров с Москвой.

На слова Блинкена Захарова ответила, что американские политики находятся в зазеркалье. Она напомнила о минских соглашениях, и о том, как их проигнорировали союзники США. А также о переговорах 2022 года, которые ни к чему не привели благодаря вмешательству Штатов.

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«Госсекретарь запамятовал маниакальное стремление США заменить международное право неким „миропорядком, основанном на правилах“, которые никто не видел. <…> Все смешалось в Доме Белом», — подчеркнула Захарова.

Российский дипломат напомнила Блинкену его настойчивое предложение вести переговоры на основе «формулы Зеленского», а не международного права.