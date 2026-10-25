Грушко заявил, что будет удивлен, если ЕС не найдет российский след в протестах

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что не удивится, если Евросоюз обвинит Россию в причастности к протестам в европейских странах. Об этом он сообщил РИА «Новости» .

«Я буду поражен, если они не найдут этого следа», — сказал дипломат.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что обвинения в причастности России к протестам в Европе не воспринимают всерьез.

Спецпредставитель главы МИД России по вопросам климата Сергей Кононученко также констатировал, что Евросоюз обвиняет Россию даже в изменении погоды.

Ранее массовые беспорядки прошли в Италии: в полицию доставили более 300 человек, 50 из них арестовали. Пострадали свыше 110 силовиков. Вице-премьер страны Маттео Сальвини отмечал, что власти направят в Милан 500 военных для обеспечения безопасности.

В манифестациях во Франции в субботу приняли участие порядка 400 тысяч человек.