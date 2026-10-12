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    Приостановку работы аэропорта Эр-Рияда в Саудовской Аравии продлили для проверки безопасности

    Приостановку работы аэропорта Эр-Рияда в Саудовской Аравии продлили

    Фото: Медиасток.рф

    Приостановку работу аэропорта в Эр-Рияде Саудовской Аравии продлили, чтобы проверить безопасность в авиагавани. Об этом сообщило главное управление гражданской авиации страны в Х.

    Решение приняли для завершения необходимых процедур по проверке безопасности объектов аэропорта и их эксплуатационной готовности в координации с компетентными органами.

    При ракетном ударе 10 октября погибли 12 человек и более 300 человек пострадали. Ответственность за удары взяли на себя хуситы. Новая атака не заставила себя ждать: неопознанный снаряд ударил по авиагавани 11 октября: жертвой стал один человек, еще 11 получили ранения.

    МИД России осудил происходившее. В Москве выразили глубокие соболезнования родным погибших и пожелали выздоровления раненым.

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