Приостановку работы аэропорта Эр-Рияда в Саудовской Аравии продлили для проверки безопасности

Приостановку работу аэропорта в Эр-Рияде Саудовской Аравии продлили, чтобы проверить безопасность в авиагавани. Об этом сообщило главное управление гражданской авиации страны в Х .

Решение приняли для завершения необходимых процедур по проверке безопасности объектов аэропорта и их эксплуатационной готовности в координации с компетентными органами.

При ракетном ударе 10 октября погибли 12 человек и более 300 человек пострадали. Ответственность за удары взяли на себя хуситы. Новая атака не заставила себя ждать: неопознанный снаряд ударил по авиагавани 11 октября: жертвой стал один человек, еще 11 получили ранения.

МИД России осудил происходившее. В Москве выразили глубокие соболезнования родным погибших и пожелали выздоровления раненым.