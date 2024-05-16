Премьеру Словакии проведут еще одну операцию | 360°

16 мая 2024, 15:12
Премьеру Словакии проведут еще одну операцию
Pravda: премьер-министру Словакии Фицо предстоит пройти через еще одну операцию
Премьер-министру Словакии Роберту Фицо проведут еще одну операцию. Об этом сообщило издание Pravda.
«Брюшное кровотечение у Фицо остановлено, но его ждет операция на бедре», — отметили авторы материала.
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Фицо принимает лекарства, разжижающие кровь. Как уточнили журналисты, эти препараты могут вызвать проблемы. О чем именно идет речь, авторы не указали.
Покушение на убийство премьера Словакии совершили 15 мая. Фицо вышел с заседания правительства, когда из толпы в него несколько раз выстрелили. Политика доставили в больницу на вертолете. Стрелявшим оказался 71-летний писатель и активист либеральной партии Юрай Цинтула. Ему уже предъявили обвинение в умышленном покушении на убийство премьер-министра.
Роберт Фицо находится в тяжелом состоянии. Его жизнь находится под угрозой, несмотря на действия врачей.
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Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
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