Врачи подтвердили, что жизнь премьера Словакии Фицо по-прежнему находится под угрозой | 360°

Важное 16 мая 2024, 08:38 Врачи подтвердили, что жизнь премьера Словакии Фицо по-прежнему находится под угрозой Markiza: угроза жизни премьера Словакии Фицо сохранилась после операции IMAGO/Christian Spicker / Global Look Press

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Премьер Словакии Роберт Фицо находится в тяжелом состоянии после покушения, угроза его жизни сохраняется, несмотря на операцию. Об этом сообщил телеканал Markiza.

«Премьер Словакии после сложной операции, которая длилась несколько часов, все еще в опасном для жизни состоянии», — отметил источник канала в больнице.

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Покушение на словацкого премьера произошло15 мая в городе Гандлова. После заседания правительства в политика в упор открыл огонь 71-летний писатель Юрай Цинтула, очевидцы рассказали о четырех-пяти выстрелах. В результате Фицо получил тяжелое ранение, премьера на вертолете доставили в больницу. Врачи провели сложную операцию.

По данным портала TVnoviny, совершиивший покушение писатель является сторонником оппозиционных партий республики и придерживается либеральных взглядов.