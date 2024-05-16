«Ситуация действительно серьезная». Министр обороны Словакии — о состоянии Фицо | 360°

Мир 16 мая 2024, 10:27 «Ситуация действительно серьезная». Министр обороны Словакии — о состоянии Фицо Министр обороны Словакии Калиняк: врачи стабилизировали состояние Фицо Zhao Dingzhe/XinHua / Global Look Press

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил тяжелые ранения. Врачи стабилизировали его состояние, но ситуация по-прежнему серьезная. Министр обороны Роберт Калиняк заявил об этом из больницы, сообщило РИА «Новости».

«В течение ночи врачам удалось стабилизировать состояние. <…> Ситуация действительно серьезная. <…> К сожалению, его состояние все еще очень серьезное из-за сложности ранений», — сказал он.

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Министр заявил, что медики продолжили бороться за жизнь премьера. По словам Калиняка, они делают все возможное для улучшения состояния пострадавшего.

Фицо получил пять огнестрельных ранений, операция длилась почти четыре часа. По некоторым данным, его ввели в искусственную кому. Врачи заявили журналистам, что жизни премьера по-прежнему угрожает опасность.