Праздничное выступление Трампа в Вашингтоне сорвалось из-за шторма

Секретная служба США объявила эвакуацию на Дне независимости в Вашингтоне

Празднование Дня независимости в Вашингтоне с речью президента Дональда Трампа и салютом сорвалось из-за шторма. Секретная служба США объявила эвакуацию с Национальной аллеи. Об этом сообщила газета The Guardian .

В парке планировался митинг, посвященный 250-летию независимости США. За несколько часов до выступления Трампа на Национальной аллее начали собираться люди в кепках с надписью «Сделаем Америку снова великой» и «45-47».

В окрестностях Вашингтона бушевала гроза. Секретная служба США приостановила работу пропускных пунктов, по громкоговорителям объявили об эвакуации.

«Организация Freedom 250 будет сообщать о ходе мероприятий и возобновлении работы», — заявила представитель оргкомитета Даниэль Альварес.

Трамп заявил в соцсетях, что дождь не помешает ему выступить в более позднее время. Затем состоится масштабный фейерверк.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Трампа с Днем независимости. Они почти полтора часа говорили по телефону.