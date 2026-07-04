Путин направил Трампу поздравление с Днем независимости США

Поздравление по случаю 250-летия независимости США направил президент России Владимир Путин своему американскому коллеге Дональду Трампу. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что принятие Декларации независимости США стало важной вехой мировой истории, и напомнил, что Россия приняла сторону жителей колонии в их борьбе с Британией.

За время существования Соединенных Штатов две державы успели стать союзниками в двух мировых войнах, вместе избавили человечество от ужасов нацизма и были важными акторами при создании фундамента современного мироустройства. А сейчас на России и США, как на крупнейших ядерных державах, лежит особая ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности, подчеркнул Путин.

По его словам, конструктивные, равноправные и взаимовыгодные отношения нужны и обеим странам, и всему миру.

В июне российский лидер поздравил Трампа с 80-летним юбилеем.