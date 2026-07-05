Путин созвонился с Трампом в День независимости США

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков, чьи слова привел ТАСС.

Беседа продолжалась один час 25 минут. Российский президент поздравил главу США и весь американский народ с Днем независимости. Главы государств подчеркнули значение общей исторической памяти, в том числе союзничества СССР и США во Второй мировой войне. Путин также напомнил о роли России в становлении американской государственности.

Беседа продолжилась обсуждением ситуации вокруг Украины. Путин рассказал о положении в зоне боевых действий и указал, что российские подразделения продвигаются вперед на всех участках линии соприкосновения.

Он подтвердил готовность Москвы искать политико-дипломатическое решение, если оно будет учитывать принципиальные подходы России. При обсуждении собеседники также учли предстоящее участия Трампа в саммите НАТО.

Ушаков отметил, что посредническую работу по урегулированию конфликта продолжат спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.

По словам помощника президента, Трамп связал завершение конфликта с открытием крупных возможностей для сотрудничества Москвы и Вашингтона.

«Лидеры условились оставаться на связи и снова созвониться уже в ближайшее время», — сказал он.

Ранее президент США провел телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским и принял его поздравления с важным для страны праздником.