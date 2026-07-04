Трамп принял поздравления Зеленского с 250-летием независимости США

Axios: Трамп пообщался с Зеленским по телефону и принял поздравления

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид в соцсети Х .

По данным журналиста, во время беседы Зеленский поздравил американского лидера с 250-летием независимости Соединенных Штатов.

Ранее президент России Владимир Путин направил Трампу поздравление по случаю важной для страны даты. В Кремле сообщили, что в послании российский лидер назвал принятие Декларации независимости в 1776 году значимой вехой мировой истории, а также напомнил о позиции России, которая в период борьбы американских колоний с Британией поддержала их стремление к самостоятельности.