Посольство России проверяет наличие россиян на затонувшем у Кипра катамаране

Российские дипломаты проверяют, не было ли граждан России среди пассажиров катамарана, затонувшего у побережья Северного Кипра. Об этом сообщила пресс-служба посольства в Турции.

Судно «Фило Денизджилик» потерпело крушение в районе Гирне. Вместе с почетным консульством в Мерсине дипмиссия устанавливает все обстоятельства произошедшего и уточняет информацию у местных властей.

Премьер-министр непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устель заявил о семи погибших при крушении. Еще 23 человека разыскивают водолазы.

По предварительной информации, на борту было до 280 человек. Корабль находился в четырех милях от побережья, когда начал тонуть и перевернулся.

По словам спасшихся пассажиров, увидев воду, люди начали паниковать и попросили экипаж принять меры, однако капитан заверил их, что все в порядке.