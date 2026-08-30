Посол Турции заявил о жертвах из-за ЧП с паромом у Северного Кипра

TRT Haber сообщил о погибших в результате крушения парома у Северного Кипра

Пассажирский катамаран FiloJet, следовавший из порта Гирне в турецкий Ташуджу, затонул у побережья Северного Кипра. Спасатели доставили на берег более 100 человек, есть погибшие, сообщил TRT Haber посол Турции Али Мурат Башчери.

«К сожалению, в результате морского происшествия есть жертвы. Их число пока неизвестно», — сказал Башчери в эфире телеканала TRT Haber.

Предварительно, на пароме было до 280 человек. Катамаран находился примерно в четырех милях от побережья, когда начал набирать воду и перевернулся. Причины происшествия не установлены.

По информации издания Kibris Postasi, вода поступала в носовую часть судна. Капитан попытался вернуть катамаран в порт, однако судно не успело дойти до берега и получило крен.

В районе происшествия продолжается масштабная поисково-спасательная операция.

В пресс-службе Российского союза туриндустрии сообщали 360.ru, что данных о находившихся на борту соотечественниках нет.