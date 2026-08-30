Премьер Северного Кипра заявил о семи погибших при крушении парома

Премьер Устель: семь человек погибли при крушении парома у Северного Кипра

Жертвами переворачивания пассажирского парома у побережья Северного Кипра стали как минимум семь человек. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устель, его слова привел телеканал TRT Haber .

«В результате инцидента на пароме с 267 людьми на борту погибли не менее семи человек, спасены 237», — заявил он.

Устель добавил, что спасатели ищут 23 находившихся на пароме. К работе подключили водолазов.

Министр транспорта Северного Кипра Эрхан Арыклы добавил телеканалу A Haber, что среди находившихся на борту были иностранные граждане.

В частности, известно о четырех гражданах Германии и трех гражданах Ирана. Большинство пассажиров составляли граждане Турции и непризнанной республики. Кроме того, среди эвакуированных есть тяжелораненые.

В Российском союзе туристической индустрии 360.ru заявили, что данных о находившихся на борту соотечественниках нет.