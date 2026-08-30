Паром с пассажирами перевернулся у побережья Северного Кипра

TRT Haber: около 100 пассажиров спасли с затонувшего парома у Северного Кипра

Следовавший из порта Гирне на Северном Кипре в турецкий порт Ташуджу паром перевернулся в четырех морских милях от берега. Как сообщил в комментарии телеканалу TRT Haber министр общественных работ и транспорта Северного Кипра Эрхан Арыклы, на борту находились около 260 человек, включая пассажиров и экипаж.

На место крушения направили катера береговой охраны, вертолеты и спасателей, а также находившиеся поблизости гражданские суда.

По предварительным данным, на берег доставили не менее 100 человек. В порту Гирне их передали бригадам скорой помощи.

По словам министра Арыклы, спасательную операцию осложнили сильные волны в акватории, где произошло крушение. Подтвержденных данных о погибших на данный момент нет. Точное число эвакуированных также постоянно меняется.

В пресс-службе Российского союза туриндустрии в комментарии 360.ru заявили, что данных о находившихся на борту соотечественниках нет.

В середине июля паром с пассажирами перевернулся у берегов Гаваны. Министр общественных работ Хуан Эджхилл заявил, что живыми нашли только восемь и 116 человек, которые находились на борту.

Он пояснил, что судно следовало из Джорджтауна в порт Кайтума и потерпело крушение ночью. Поиски начались только после того, как экипаж запустил сигнальные ракеты.